بايلز تتحدث عن تأثيرات نفسية لتأجيل أولمبياد طوكيو

توماس كينتسل ا ف ب

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نيويورك (أ ف ب)

قالت بطلة الجمباز الاميركية سيمون بايلز إن تأجيل اولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد، يشكّل تأثيرا نفسيا كبيرا للرياضيين.

وفي حديث تلفزيوني مع برنامج "توداي" على شبكة "أن بي سي" الاميركية، قالت بايلز التي بلغت الثالثة والعشرين الشهر الماضي، انها تتوقع ان تكون في فورمة جيدة من خلال التمارين المكثفة، بيد ان الحصول على حالة ذهنية جيدة بعد عام من الموعد المحدد للاولمبياد سيكون صعبا.

قالت النجمة العالمية "من الناحية الجسدية، لا شك بأن مدربي سيستعيدون لياقتي البدنية. لكن ذهنيا، والمنافسة بعد سنة، اعتقد ان تأثير ذلك سيكون كبيرا علي وعلى معظم الرياضيين".

تابعت صاحبة 19 لقبا عالميا منذ 2013 "لذا يجب ان نحتفظ بلياقة ذهنية بقدر الجسدية، وهذا سيلعب دورا كبيرا في المضي قدما، الاستماع الى جسدك وعقلك".

وكانت بايلز قالت لصحيفة "وول ستريت جورنال" انها تخطط للاعتزال بعد العاب طوكيو الاولمبية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، ان الدورة ستقام في موعد جديد هو الفترة الممتدة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وعرفت بايلز بخبر تأجيل الالعاب عندما كانت تخوض التمارين "لم أكن أعرف حقا ما الذي يجب أن أشعر به. جلست هناك. بكيت. لكن في النهاية كان القرار الصحيح (تأجيل الالعاب). يجب التأكد ان الجميع في الولايات المتحدة وفي العالم في صحة جيدة وأمان. كان الامر صعبا، لكن لا بأس".

وأمضت بايلز، حاملة اربع ذهبيات اولمبية، أولى سنوات طفولتها في الرعاية البديلة بسبب معاناة والدتها من تعاطي المخدرات قبل أن تتبناها جدتها (والدة امها).

وفي أغسطس/الماضي، أعلنت شرطة كليفلاند في ولاية اوهايو القاء القبض على شقيقها واتهامه في قضية اطلاق نار حصل ليلة رأس السنة الفائتة ما أدى الى وفاة ثلاثة اشخاص.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، كشفت بايلز أنها كانت إحدى ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق لفريق الجمباز الاميركي الاولمبي والذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات الفتيات والنساء على مدى 20 عامًا.

© 2020 AFP