ترامب يفكّر جدياً بحظر الرحلات الآتية من البرازيل

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عناصر من الشرطة البرازيلية يطهرون محطة القطارات في برازيليا في 29 آذار/مارس 2020

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه يفكّر جدياً بحظر الرحلات الآتية من البرازيل، وذلك بهدف الحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19 التي لا ينفكّ حليفه الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يقلّل من أخطارها ويرفض أي إجراء لاحتوائها.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة فيروس كورونا المستجدّ "أنا حتماً أدرس فرض حظر" على الرحلات الآتية من أكبر دولة في أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.

وبولسونارو، الذي بنى حملته الانتخابية على مثال حملة ترامب وسعى بعد انتخابه إلى إبرام شراكة وثيقة بين البرازيل والولايات المتحدة، أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها بتقليله من خطر وباء كوفيد-19 الفتّاك، معتبراً إياه بمثابة "إنفلونزا بسيطة" ورافضاً بشدّة فرض أي قيود لاحتوائه.

وسبق لإدارة ترامب أن حظرت الرحلات الآتية من عدد كبيير من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للولايات المتحدة وفي مقدّمهم الصين ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مساعيها لوقف تفشّي الفيروس.

وعلى الرّغم من تزايد أعداد المصابين بالوباء في البرازيل، يتمسّك بولسونارو بآرائه التي تشكّك بجدوى إجراءات الحجر الصحي الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

© 2020 AFP