ردود فعل حزينة في فرنسا والسنغال بعد وفاة رئيس نادي مرسيليا السابق باب ضيوف بفيروس كورونا

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توالت ردود الفعل الحزينة في أوساط كرة القدم الفرنسية، وفي السنغال، بعد وفاة رئيس نادي مرسيليا السابق باب ضيوف الثلاثاء في داكار عن عمر ناهز 68 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا. وأجمعت الردود والتعليقات على الصفات الحميدة لباب ضيوف، مشيدة بدوره الكبير في إعادة فريق مرسيليا إلى طريق النجاح.

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"وداعا أيها الرئيس!" أثارت وفاة باب ضيوف، الرئيس السابق لنادي مرسيليا لكرة القدم (2005 -2009) الثلاثاء في مستشفى "فان" بالعاصمة السنغالية داكار بفيروس كورونا عن عمر ناهز 68 عاما، ردود فعل كثيرة في فرنسا والسنغال.

وكتب الرئيس السنغالي ماكي سال في تغريدة على موقع توتير: "تلقيت خبر وفاة باب ضيوف بحزن عميق. أشيد بهذا الرمز الكبير وبهذا العبقري في عالم الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص. كما أقدم لعائلته خالص تعازي الدولة والشعب السنغالي".

وأضافت وزارة الرياضة السنغالية في بيان مقتضب: "لقد سجل السنغال أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهو رئيس فريق مرسيليا السابق باب ضيوف".

Pape Diouf, est décédé, hier, au Sénégal, après avoir été contaminé par le coronavirus. Il avait 68 ans.



Voici la une du journal L'Équipe ce mercredi 1er avril.



Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/EyUzq03MG8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 31, 2020

باب ضيوف سفيرا مرموقا للسنغال في العالم

من جهته، عبر الحاج ضيوف، وهو محامي وزعيم سياسي سنغالي ورئيس "حزب العمال والشعب" عن حزنه "العميق بعد رحيل باب ضيوف إثر اصابته بفيروس كورونا".

وقال في تصريح لموقع "أخبار السنغال" الإلكتروني: "كان ضيوف قدوة ورمزا بالنسبة لي في مجال الرياضة. كما كان أيضا سفيرا مرموقا للسنغال في العالم، ودافع بقوة عن الألوان الوطنية".

في فرنسا، تهاطلت ردود الفعل الحزينة إثر وفاة باب ضيوف. وكتبت جمعيات أنصار فريق مرسيليا على مواقع التواصل الاجتماعي: "نادي مرسيليا مثل باقي محبي الرياضة يعبر عن حزنه بعد رحيل رجل استثنائي يعشق كرة القدم ويحب مدينته وفريقه".

وأضافت: "فيروس كورونا الذي يعصف بالعالم هذه الأيام أودى بحياة أسد التيرنغا (وهو لقب لاعبي منتخب السنغال). نريد مؤازرة عائلته في هذه الأوقات الصعبة، لكن لا نملك الكلمات الكافية...".

باب ضيوف ساهم في صنع مجد فريق مرسيليا

وفي هذه المدينة الساحلية الواقعة جنوب فرنسا، والتي يتنفس سكانها كرة القدم، تم نصب لافتة كبيرة في أحد الأحياء كتب عليها "ارقد بسلام باب ضيوف".

Repose en paix 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Pape Diouf

avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf.

Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club.



Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches 🖤 pic.twitter.com/WhQXQK5o23 — BRANDÃO (@EvaeversonB9) April 1, 2020

من جهته، أشاد اللاعب البرازيلي السابق في فريق مرسيليا برانداو في تغريدة على حسابه في توتير "بهذا الرجل الذي قدم الكثير للفريق. وكتب: "ارقد بسلام باب ضيوف، ستبقى في قلوب جميع سكان مرسيليا كواحد من بين الذين صنعوا مجد هذا الفريق"، فيما أرفق اللاعب البرازيلي رسالته بصورة تجمعه بباب ضيوف.

J ai beaucoup de peine encore ce soir ! #PapeDiouf était un président complet : il avait toutes les qualités requises pour ce poste ! Il était fait pour l @OM_Officiel et pour #Marseille

Un grand homme ! repose en Paix Président ! — Rolland Courbis (@rollcourbis) March 31, 2020

أما رولان كوربيس، المدرب السابق لمرسيليا، فلم يصدق خبر وفاة ضيوف. وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل، كتب كوربيس: "لا أستطيع أن أصدق ما حدث هذا المساء. باب ضيوف كان رئيسا كاملا وكان يملك جميع القدرات التي يتطلبها هذا المنصب. لقد ولد لكي يكون رئيسا لفريق مرسيليا. ارقد بأمان".

ماتيو فالبوينا: "أبكي رحيل صديق حميم"

اللاعب ماتيو فاليوينا، الذي ترك آثاره في فريق مرسيليا والمنتخب الفرنسي، أشاد بالدور الذي لعبه باب ضيوف في هذا الفريق. وقال في تغريدة: "كنت تؤمن بقدراتي وإمكانياتي.. حظيت بثقتك التي كنت أحتاج لها في بداية مسيرتي الكروية". وواصل لاعب أولمبايكوس الحالي: "لقد نسجنا علاقة صداقة قوية طيلة سنوات وسأبقى ممنونا لكل ما قدمته لي من مساعدات. أنا لا أبكي فقط رحيل رئيس بل وفاة صديق حميم".

من جانبه، كتب اللاعب الدولي الفرنسي الشاب ومهاجم نادي باريس سان جرمان كيليان مبابي مغردا: "لا يوجد أي مجال للمنافسة مساء اليوم (يقصد المنافسة بين الغريمين باريس سان جرمان ومرسيليا). أشعر بحزن عميق إثر وفاة أحد عمالقة كرة القدم، باب ضيوف. تعازي الخالصة لعائلته".

وقال المدافع السابق لنادي مرسيليا بنجامين ماندي إن باب ضيوف "كان رجلا عظيما ورئيسا كبيرا ومثل الفريق وقيمه بشرف كبير. رحيله خسارة لكرة القدم الفرنسية وللقارة الأفريقية".

Benjamin Mendy sur le décès de Pape Diouf : » Une grande perte pour le foot… ». - https://t.co/Qy5dKAY1sD pic.twitter.com/H8pPD4yz8T — Sénégal Actu (@SenegalActu1) March 31, 2020

باب ضيوف رجل مثقف وجذاب

بدوره، قال رئيس نادي مارسيليا جاك هنري إيرو: "لم أكن أعرف باب ضيوف لكن سمعت عنه الكثير. فقد كان صاحب أناقة وجاذبية كبيرة. كنت دائما أستمع إلى ما يقوله. فكان رجلا مثقفا يتقن الكتابة باللغة الفرنسية. أتفهم جيدا هذا الكم الهائل من ردود الفعل التكريمية".

كما عبرت غالبية الأندية الفرنسية عن تضامنها مع عائلة باب ضيوف، ابتداء من فريق باريس سان جرمان إلى ليون ومرورا بفريق بوردو. كلها أشادت بصفات وميزات رئيس فريق مرسيليا السابق.

وخصصت الصحافة الرياضية الفرنسية وبعض الصحف السنغالية مساحات واسعة لخبر وفاة باب ضيوف. جريدة "ليكيب" اليومية نشرت على صفحتها الأولى صورة باب ضيوف بعنوان: "لقد توفى بابانا".

فرانس24

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