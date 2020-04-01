الإعلام السوري: طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع في شرق حمص

أ ف ب/أرشيف

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الثلاثاء لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، على أهداف في شرق حمص، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف طال مطار الشعيرات حيث تتواجد قوات إيرانية وتم بأكثر من ثمانية صواريخ.

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الدفاعات الجوية تصدت ليل الثلاثاء لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية على أهداف في شرق حمص بوسط سوريا.

وأوردت الوكالة أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ شرق حمص وأسقطت عددا منها قبل وصولها إلى أهدافها".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه وفي ليل الثلاثاء "قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه شرق حمص وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية "قصفت مطار الشعيرات في حمص بأكثر من ثمانية صواريخ"، مشيرا إلى أن هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية.

في المقابل، رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على "معلومات مصدرها وسائل إعلام أجنبية".

وكثفت الدولة العبرية في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي الخامس من آذار/مارس تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية في جنوب البلاد ووسطها. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدف القصف يومها مطارين عسكريين أحدهما مطار الشعيرات.

ولطالما اعتبرت تل أبيب أنها تسعى لصد ما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

فرانس24/ أ ف ب

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