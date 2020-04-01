فرنسا: تعليق الرحلات في مطار أورلي بباريس لمكافحة تفشي فيروس كورونا

مطار أورلي يبدو شبه خالٍ قبل ساعات من تعليق الرحلات فيه، 31 مارس/آذار 2020.

علق مطار أورلي الواقع في الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس أنشطته قبل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بدقيقة واحدة، وذلك ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وتم تحويل الرحلات الجوية إلى مطار شارل ديغول في الضواحي الشمالية لباريس. وأدى انتشار الوباء إلى شلل كبير في قطاع الطيران، إذ انخفض عدد المسافرين الذين يستقبلهم مطار شارل ديغول من مئتي ألف في الأحوال العادية، إلى عشرة آلاف مسافر فقط، بينما كان أورلي يستقبل ستمئة ألف مسافر يوميا.

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أغلق مطار أورلي الواقع في الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس، والذي ارتاده 32 مليون مسافر عام 2019، أبوابه مساء الثلاثاء لمدة غير محددة لعدم وجود رحلات أو مسافرين ولم يعد يستقبل إلا رحلات الدولة والرحلات الصحية وطائرات تم تحويل مسارها لحالات طارئة.

واستقبل المطار الثلاثاء رحلاته الأخيرة قبل تعليق نشاطه متأثرا بالأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وسجلت في المطار الثلاثاء حركة خجولة لعشر طائرات ونحو ألف راكب مقابل 600 طائرة وتسعين ألف راكب في الأيام العادية.

وتم تعليق الأنشطة في المطار بدءا من الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي، على أن تنقل أربع شركات متبقية فيه رحلاتها إلى مطار شارل ديغول الذي تأثر هو الآخر بالأزمة.

وقال أوغستان دو رومانيه رئيس مجلس إدارة المجموعة التي تشغل مطارات باريس الإثنين لإذاعة إر تي إل "سيناهز عدد الركاب يوميا في شارل ديغول عشرة آلاف، في حين كان مئتي ألف في الأيام العادية".

وقبل عام، دشن أورلي الذي افتتح العام 1918 ثمانين ألف متر مربع من المنشآت الجديدة ليواكب الحركة المتنامية للملاحة الجوية.

لكن المطار الذي استقبل العام الفائت 32 مليون راكب سينحصر نشاطه بسبب الأزمة في الرحلات الرسمية وتلك الصحية ورحلات الطوارئ، على أن يستمر العمل في برج المراقبة التابع له.

وقال الاتحاد الوطني للملاحة الجوية التجارية الثلاثاء إن وضع شركات الطيران الفرنسية "كارثي بكل بساطة"، منبها إلى أن "إجراءات (الحماية) التي اتخذتها الحكومة ضرورية لكنها لن تكون كافية" لصمود القطاع.

ومع فرض قيود على التنقل لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، تراجعت حركة الطيران في أوروبا بنحو ثمانين في المئة، بحسب أرقام أعلنتها المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) الأسبوع الفائت.

وبالنسبة إلى غالبية الشركات، ينحصر النشاط راهنا في تسيير رحلات لإعادة مواطنين من الخارج فضلا عن رحلات ذات طابع صحي.

ولا يزال مطار شارل ديغول ومطارات رئيسية إقليمية تستقبل رحلات تجارية، لكن أربعين شركة طيران علقت أو ستعلق نشاطها بحلول نهاية الأسبوع.

فرانس24/ أ ف ب

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