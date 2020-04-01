فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 500 شخص خلال يوم واحد للمرة الأولى في بريطانيا

الساحة أمام كنيسة القديس بيتر بمدينة بلفاست البريطانية في إيرلندا الشمالية شبه خالية من الزوار والمصلين بسبب فيروس كورونا، 31 مارس/آذار 2020.

قالت وزارة الصحة البريطانية الأربعاء إنها سجلت وفاة 563 شخصا بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال يوم واحد، وهذه أول مرة تتجاوز فيها الحصيلة اليومية للوفيات بسبب الوباء حاجز 500 وفاة في بريطانيا. وبذلك يبلغ العدد الكلي للمتوفين بسبب إصابتهم بالفيروس في بريطانيا 2352 شخصا.

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أدى فيروس كورونا "كوفيد-19" لوفاة 563 شخصا في بريطانيا خلال يوم واحد، وهذه أول مرة تتخطى فيها حصيلة الوفيات اليومية في هذا البلد عتبة 500 وفاة، لترتفع إلى الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية إلى 2352.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية الأربعاء على تويتر أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة (16:00 ت غ) من يوم 31 مارس/آذار، بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا 2,352".

وبذلك تصبح بريطانيا ثالث بلد أوروبي يتخطى عدد الوفيات اليومية فيه عتبة الـ500 شخص بعد إيطاليا وإسبانيا، البلدين الأكثر تضررا بالوباء في القارة العجوز، واللتين سجلتا أكبر عدد من الوفيات في العالم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت 29,474 شخصا، أي بزيادة 4,324 إصابة في غضون 24 ساعة.

وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي إغلاقا تاما لتعزيز جهود مكافحة الفيروس، إلا أن رئيس حكومتها بوريس جونسون الذي أصيب بدوره، حذر من أن الأوضاع "ستزداد سوءا قبل أن تشهد تحسنا".

وأصاب الفيروس العائلة المالكة أيضا، وشفي الأمير تشارلز منه وخرج الثلاثاء من الحجر بعدما كانت عوارض مرضه طفيفة.

والأربعاء نشر الأمير تشارلز تسجيل فيديو يشيد فيه بالأداء "الرائع" لقطاع الصحة العامة في بريطانيا، وقال "لا يعرف أي منا متى ينتهي هذا الأمر، لكنه سينتهي حتما".

وأضاف "إلى حين انتهائه لنحاول جميعا أن نتحلى بالأمل، وأن نثق بأنفسنا وبالآخرين، وأن نتطلع إلى مرحلة أفضل".

فرانس24/ أ ف ب

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