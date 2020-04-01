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مساع حثيثة في بلدان عربية لمنع تحول فيروس كورونا إلى "كابوس"

تعقيم الطائرات لمنع تفشي فيروس كورونا. © فرانس24.

لا تريد الدول العربية أن يكون حالها مشابها لما تعيشه دول كثيرة أنهكها فيروس كورونا، وعي أكبر ذاك ما يريده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من المواطنين. أما في تونس، فقد مدد الحجر الصحي إلى 19 أبريل الجاري، وأمر قيس سعيد بالإفراج عن 1420 سجينا. وفي الإمارات مساع لإنقاذ شركة الطيران الحكومية من آثار الأزمة وتم حظر الحركة بالكامل. وفي لبنان وافقت الحكومة على إعادة المواطنين في الخارج. وبخصوص سوريا، عبر مجلس الأمن عن قلقه من الأوضاع الإنسانية والأثر المحتمل للفيروس. وأضاءت مصر أهرامات الجيزة لحث المواطنين على البقاء في منازلهم وشكر الطواقم الطبية في العالم.