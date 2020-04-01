موتو جي بي: إيقاف الإيطالي إيانوني 18 شهرا لتعاطيه المنشطات

تيسيانا فابي ا ف ب/ارشيف

الدراج الإيطالي أندريا إيانوني خلال جائزة بلاده على حلبة موجيلو، في الأول من حزيران/يونيو 2019.

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باريس (أ ف ب)

أعلنت المحكمة التأديبية الدولية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية الأربعاء إيقاف الدراج الايطالي أندريا إيانوني لمدة 18 شهرا بعدما أظهرت نتيجة الفحوصات التي خضع لها، تعاطيه مواد منشطة محظورة.

وتستمر فترة إيقاف دراج أبريليا حتى 16 حزيران/يونيو 2021، اذ ان فترة الإيقاف تأتي بمفعول رجعي يأخذ في الاعتبار توقيفه الاحتياطي منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي مع بدء التحقيقات في هذه القضية.

وذكر قرار المحكمة أن الفحوصات التي خضع لها الدراج الإيطالي (30 عاما) على هامش سباق الفئة الأولى "موتو جي بي" في جائزة ماليزيا الكبرى في سيبانغ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أظهرت وجود مادة "بروبيونات الدروستانولون"، وهي من الستيرويد الاندروجيني المنشط المحظور من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ("وادا") وقوانين المنشطات للاتحاد الدولي للدرجات النارية.

وتم إلغاء النتيجة التي حققها إيانوني في السباقين الأخيرين لموسم 2019 في ماليزيا وفالنسيا الإسبانية، من دون ان يؤثر ذلك على مركزه السادس عشر في الترتيب العام النهائي لبطولة 2019.

© 2020 AFP