واشنطن تدعو المجر الى عدم الحد من "الحريات الاساسية"

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

اعتبرت الولايات المتحدة الاربعاء ان على المجر عدم التعرض ل"الحريات الاساسية" بعدما حصل رئيس وزرائها فيكتور اوربان على صلاحيات واسعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحصل اوربان القومي المحافظ والذي لا يخفي تفاهمه مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاثنين على موافقة البرلمان لاصدار تشريعات خاصة في اطار حال الطوارىء المفتوحة في سياق التصدي لوباء كوفيد-19.

وردا على سؤال عن هذا الموضوع، حض متحدث باسم الخارجية الاميركية جميع الدول "على تجنب الحد من حقوق الانسان الاساسية والحريات الاساسية، وبينها تمكين الصحافة الحرة من ابلاغ الراي العام بتطورات الازمة والردود الحكومية" عليها.

وقال المتحدث لفرانس برس ان التعرض لهذه الحقوق والحريات من شانه "تقويض ثقة الراي العام بنا كمسؤولين في وقت نحن في امس الحاجة الى الثقة".

واكد ان الشفافية "ضرورية" لمكافحة الوباء.

واعتبرت الدبلوماسية الاميركية ان "الاجراءات الاستثنائية يجب ان تكون محددة الهدف للتعامل مع الازمة المتصلة بكوفيد-19"، والسلطات الطارئة يجب ان "تحدها فترة زمنية ضرورية" للتصدي للوباء "على ان ترفع فورا بعد ذلك".

في السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم الحكومة الالمانية اولريك ديمر في مؤتمر صحافي الاربعاء "اولا، اود ان اشدد على ان الاتحاد الاوروبي هو مجتمع حقوق وقيم".

واضافت ان "القيم التي قام عليها الاتحاد هي بالتأكيد احترام الكرامة الانسانية والحرية والديموقراطية والمساواة ودولة القانون واحترام حقوق الانسان".

وتابعت ردا على سؤال عن المجر من دون ان تشير اليها في شكل مباشر، "لا يمكن للاتحاد الاوروبي ان يستمر كمجتمع من القيم الا اذا احترمت كل (الدول الاعضاء) هذه القيم ودافعت عنها".

وقالت ايضا "لدينا مبادىء واضحة جدا تتصل بدولة القانون في الاتحاد الاوروبي، ويجب بالتأكيد ان تحترمها كل الدول الاعضاء".

واكدت ان "كل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عازمة في شكل مشروع على مواجهة خطر الوباء، ولكن في مراحل الازمات فان دولة القانون هي ايضا مفتاح النجاح".

وخلصت ديمر الى ان "الديموقراطية لا يمكنها ان تعمل من دون وسائل اعلام حرة ومستقلة، ينبغي احترام مبدأ فصل السلطات واجراءات الحماية الصحية في هذا الوضع الخاص يجب تقييمها في ضوء مبدأ التكافؤ".

© 2020 AFP