السعودية تفرض حظر تجوال كامل في مكة والمدينة

عبد الغنب بشير اف ب

صورة التقطت من الجو لصحن الكعبة في المسجد الحرام الخميس في 5 اذار/مارس 2020 تظهر قلة اعداد المصلين في المكان

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الرياض (أ ف ب)

فرضت السعودية الخميس حظر تجوال كامل في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين عادة ما يزورهما ملايين المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، فيما أعلنت خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و165 إصابة.

ويأتي حظر التجوال بعد يومين من دعوة وزير الحج والعمرة السعودي المسلمين إلى التريث في إبرام عقود متعلقة بالحج والعمرة بسبب تفشي الفيروس.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنّ السلطات قرّرت حظر التجوال "في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "واس".

وكانت السلطات فرضت في وقت سابق حظر تجوال لمدة 15 ساعة في المدينتين، بعدما منعت السكان من التنقل بين مدن المملكة، وبينها العاصمة الرياض.

وسجّلت السعودية أعلى معدل إصابات ووفيات بين دول الخليج الست. وبلغ الخميس عدد الإصابات 1885 مع إعلانها 165 حالة جديدة، والوفيات 21 مع تسجيل خمس وفيات.

وكانت المملكة علّقت الشهر الماضي أداء العمرة، بينما لم يتّضح بعد مصير موسم الحج الذي يبدأ في نهاية تموز/يوليو المقبل.

واتّخذت السعودية إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها إغلاق المراكز التجارية الكبرى ووقف الرحلات الجوية.

وحذر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في خطاب قبل نحو اسبوعين من مرحلة "أكثر صعوبة" في مواجهة كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة عشرات آلاف الأشخاص وبأضرار اقتصادية في العالم.

© 2020 AFP