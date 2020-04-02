تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027 بسبب كورونا

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

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هونغ كونغ (أ ف ب)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال الاتحاد القاري في بيان أنه مدد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 اذار/مارس، موضحا "لقد اتخذ القرار في ضوء الوباء الحالي +كوفيد-19+ وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لانجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".

وكانت السعودية الوحيدة حتى الآن التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2027، فيما أعرب الاتحادان الأردني والعراقي في كانون الاول/ديسمبر الماضي عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة النهائيات المقررة بنسختها المقبلة في الصين عام 2023.

وأعلن الاتحاد الاسيوي في نهاية العام الماضي انه يرغب في منح حق استضافة نسخة 2027 في وقت مبكر، افساحا بالمجال لمزيد من الوقت من أجل التنظيم.

ونالت الصين حق استضافة نسخة 2023 في حزيران/يونيو الماضي بالاجماع بعد ان كانت المرشحة الوحيدة، اثر تخلي كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح.

وشارك في النسخة الاخيرة التي استضافتها الامارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الاولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الاولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).

وبرغم احرازها لقب كأس اسيا ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها.

وتستضيف الدولة الخليجية الكثير من الاحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى المملكة لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030" التي تسعى من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP