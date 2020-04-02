تويتر تحذف حسابات مرتبطة بمصر والسعودية لنشرها محتوى "دعائيا" لحكوماتها

قامت شبكة تويتر العملاقة للتواصل الاجتماعي بحذف آلاف الحسابات التي قالت إنها مرتبطة بحكومات مصر والسعودية وهندوراس وصربيا وإندونيسيا، وتتلقى توجيهات منها، أو تنشر محتوى دعائيا لها.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر الخميس أنها قامت بحذف آلاف الحسابات في مصر وهندوراس وإندونيسيا وصربيا والسعودية، اتهمتها بتلقي توجيهات من حكومات هذه الدول أو نشرها محتويات دعائية لهذه الحكومات.

وقال الموقع الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له في سلسلة تغريدات "أغلقنا 2541 حسابا تابعا لشبكة مقرها مصر، ومعروفة باسم بوابة الفجر".

وأضاف "قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا. وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى أن المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية".

ورفض سكرتير تحرير الفجر مينا صلاح اتهامات تويتر.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "إننا بالفعل مؤيدون للدولة ولكننا لا نتلقى تعليمات من أحد. إننا ندافع عن بلدنا وموقفها صريح تجاه كل من إيران وقطر وتركيا".

وأضاف أن تويتر تحذف محتوى الموقع، والصحافيون لا يستطيعون حتى إنشاء حسابات شخصية.

وحذف تويتر أيضا 5350 حسابا من السعودية صاحبة النفوذ الإقليمي بسبب "إبرازها محتوى يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن".

وتتهم جماعات حقوقية السعودية بالتجسس على معارضين ومستخدمين لتويتر يوجهون انتقادات لها عبر منصة التراسل.

وتمت إدارة الحسابات المرتبطة بالسعودية من خارج المملكة ومن الإمارات، حيث يوجد المقر الرئيسي لتويتر في الشرق الأوسط، وكذلك من مصر.

وبعد تحقيق داخلي أغلق تويتر أيضا مجموعات حسابات في هندوراس بزعم نشرها محتوى يؤيد الحكومة، إضافة إلى حسابات في صربيا تدافع عن "الحزب الحاكم وزعيمه"، وحسابات في إندونيسيا تضخ معلومات تستهدف حركة استقلال غرب بابوا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف تويتر تغريدتين للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تشكك بجدوى تدابير الحجر الصحي التي تهدف إلى احتواء فيروس كورونا كوفيد-19 باعتبارها تنتهك قواعد شبكة التواصل الاجتماعي.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك