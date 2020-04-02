شبكة تويتر تحذف حسابات مرتبطة بمصر والسعودية تتلقى "توجيهات" حكومية

دوني شارليه ا ف ب/ارشيف

شعار تويتر على شاشة هاتف ذكي في 4 أيلول/سبتمبر 2019

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر الخميس أنها حذفت آلاف الحسابات في مصر وهندوراس واندونيسيا وصربيا والسعودية لتلقيها توجيهات من حكومات هذه الدول أو نشرها محتوى دعائي لها.

وقال الموقع الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له في سلسلة تغريدات "أغلقنا 2,541 حسابا تابعا لشبكة مقرها مصر، ومعروفة باسم بوابة الفجر".

وأضاف "قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا. وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى ان المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية".

ورفض سكرتير تحرير الفجر مينا صلاح اتهامات تويتر.

وقال لفرانس برس "اننا بالفعل مؤيدون للدولة ولكننا لا نتلقى تعليمات من أحد. اننا ندافع عن بلدنا وموقفها صريح تجاه كل من ايران وقطر وتركيا".

وأضاف أن تويتر تمحو محتوى الموقع، والصحافيون لا يستطيعون حتى انشاء حسابات شخصية.

كما قام تويتر بحذف 5,350 حسابا من السعودية صاحبة النفوذ الاقليمي بسبب "إبرازها محتوى يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن".

وتتهم جماعات حقوقية السعودية بالتجسس على معارضين ومستخدمين لتويتر يوجهون انتقادات لها عبر منصة التراسل.

وتمت ادارة الحسابات المرتبطة بالسعودية من خارج المملكة ومن الإمارات، حيث يوجد المقر الرئيسي لتويتر في الشرق الأوسط، وكذلك من مصر.

وبعد تحقيق داخلي أغلق تويتر ايضا مجموعات حسابات في هندوراس بزعم نشرها محتوى يؤيد الحكومة، اضافة الى حسابات في صربيا تدافع عن "الحزب الحاكم وزعيمه"، وحسابات في اندونيسيا تضخ معلومات تستهدف حركة استقلال غرب بابوا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف تويتر تغريدتين للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تشكك بجدوى تدابير الحجر الصحي التي تهدف إلى احتواء فيروس كورونا المستجد باعتبارها تنتهك قواعد شبكة التواصل الاجتماعي.

© 2020 AFP