كيف يفسر الأطباء وفاة رضيع عمره ستة أسابيع فقط بفيروس كورونا؟

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قال البروفيسور في جراحة القلب والطبيب في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك عمر لطوف إن فيروس كورونا لا يفرق بين الفئات العمرية في الإصابات. ورجح لطوف أن يكون الرضيع البالغ من العمر ستة أسابيع الذي توفي في الولايات المتحدة، قد أصيب في جهازه التنفسي ولم يصب عن طريق الأم، واعتبر أن المعلومات المتوفرة عن حالته غير كافية لمعرفة سبب وفاته. كذلك توقع لطوف أن تزداد درجة الاستعدادات في الولايات المتحدة لمواجهة الوباء متمنيا أن تكون حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء أقل مما توقعه كبير خبراء الأمراض الوبائية في فريق مكافحة الفيروس الدكتور أنطوني فاوتشي الذي حذر من وفاة بين مئة ألف ومئتي ألف شخص بسبب الفيروس.