فيروس كورونا يحصد أرواح 884 أمريكيا في 24 ساعة وترامب يحذر "سنواجه أسبوعين مرعبين"

تجاوز عدد الوفيات الإجمالي جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 5 آلاف، بعد تسجيل 884 حالة وفاة خلال 24 ساعة، حسب آخر حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض "سنواجه أسبوعين مرعبين".

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تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة خمسة آلاف، بعد أن سجلت البلاد الأربعاء أعلى حصيلة وفيات يومية بلغت 884 حالة وفاة، بحسب آخر حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وارتفع عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد عن 215 ألف شخص، بحسب نفس المصدر.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات مكافحة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة "سنواجه أسبوعين، بدءا من اليوم، ولكن بشكل خاص بعد بضعة أيام من اليوم، سيكونان مرعبين".

وقرابة الساعة 02,35 من فجر الخميس بتوقيت غرينيتش، أحصى المركز التابع للجامعة والمتخصص برصد الوباء محليا وعالميا، ما مجموعه 5116 حالة وفاة من أصل 215 ألفا و417 شخصا تأكدت مخبريا إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وكانت الحصيلة اليومية المسجلة مساء الثلاثاء في الولايات المتحدة بلغت بحسب المصدر نفسه 865 حالة وفاة و24 ألفا و743 حالة إصابة.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإن كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما التزم الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتم فرض أي قيود.

وبعدما ظل لأسابيع عديدة يقللل من الأخطار المحتملة للفيروس على بلاده، جدد الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء التحذير من أن الأيام المقبلة ستكون قاتمة على صعيد الخسائر البشرية للوباء في الولايات المتحدة.

وكان ترامب دق الثلاثاء ناقوس الخطر بقوله إن "الأمر سيكون مؤلما جدا، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جدا جدا".

ووصف الرئيس الجمهوري الثلاثاء جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلا "أريد أن يكون كل أمريكي مستعدا للأيام الصعبة المقبلة"، معربا عن أمله في أن تتمكن بلاده في نهاية هذه الفترة من "رؤية ضوء حقيقي في نهاية النفق".

فرانس24/ أ ف ب

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