وضع وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته في الحجر الصحي بعد إصابتهما بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس عن إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا، ووضعهما قيد الحجر الصحي اتباعا للإرشادات. وظهر الوزيرمرارا إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للإدلاء بأحدث التطورات بشأن الفيروس وإجراءات مكافحته، فيما كانت نتائج الفحص الذي أجري لناتانياهو سلبية.

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قالت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما باتا يخضعان للعزل الصحي وفقا للإرشادات المعمول بها.

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عاما، وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قد ظهر مرارا إلى جانب بنيامين نتانياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس، والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلا منه.

كما ذكرت الوزارة في بيان أن ليتزمان وزوجته في حالة جيدة. وأضافت "سيتم إجراء تقصي وبائي وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".

وكان نتنياهو قد خضع بدوره للفحص بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا، لكن النتائج التي أجريت له كانت سلبية.

وخضع نتنياهو (70 عاما) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.

فرانس24/ رويترز

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