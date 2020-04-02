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كيف هزم فيروس كورونا مناعة بعض الأطفال والمراهقين؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يتساءل الأطباء والباحثون والوسط العلمي عن أسباب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عند الأطفال والفئات الأصغر سنا من المصابين، بعد أن كان الاعتقاد السائد أنه يسقط أمام مناعتهم. وتدور أبرز الفرضيات المطروحة حاليا حول كون جائحة كوفيد-19 تتسبب في إنهاك المناعة، وإحداث خلل في وظائف القلب، وأن الوفاة قد تنجم أيضا عن انسداد رئوي ناجم عن احتلال الفيروس لكل خلايا الرئة. وفي نفس السياق، قالت كارين لاكوب، الطبيبة المختصة في الأمراض المعدية، إن معظم الصغار الذين يصابون بالفيروس لا تظهر عليهم الأعراض، لكنهم ينقلون العدوى، داعية إلى نقلهم بسرعة إلى الطوارئ عند شعورهم بآلام على مستوى الصدر، أو بضيق في التنفس.