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ريبورتاج: تونسيون يتبرعون بروبوت لمراقبة الحجر الصحي وينتجون كمامات ومعدات طبية للوقاية من فيروس كورون

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صورة ملتقطة من الشاشة لروبوت
صورة ملتقطة من الشاشة لروبوت © ©
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فايزة قارح

تعتمد السلطات التونسية على روبوت يتم التحكم فيه عند بعد من قبل أمنيين في وزارة الداخلية، لمراقبة احترام المواطنين لقرار الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ 20 مارس/آذار لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومنحت شركة ناشئة هذا الروبوت لوزارة الداخلية. ومنذ ظهور كورونا يتطوع كثير من التونسيين لمساعدة السلطات، وإنتاج كمامات واقية ومنحها للطواقم الطبية، وتصنيع نماذج أولية لأجهزة التنفس الصناعي باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

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