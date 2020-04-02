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محكمة العدل الأوروبية تتهم وارسو وبودابست وبراغ بالتقصير بالتزاماتها في قضية المهاجرين

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مهاجرون ينظرون الى برج مراقبة يوناني قرب نهر ايفروس في شمال غرب تركيا في انتظار التمكن من العبور الى اليونان في 3 آذار/مارس 2020.
مهاجرون ينظرون الى برج مراقبة يوناني قرب نهر ايفروس في شمال غرب تركيا في انتظار التمكن من العبور الى اليونان في 3 آذار/مارس 2020. اوزان كوس ا ف ب/AFP
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بروكسل (أ ف ب)

أكدت محكمة العدل الأوروبية الخميس أن بولندا والمجر والجمهورية التشيكية لم تحترم قانون الاتحاد الأوروبي برفضها في أوج أزمة المهاجرين في 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان.

وفي قرار نشر الخميس، رأت محكمة العدل الأوروبية أن الدول الثلاث "قصرت في تنفيذ التزاماتها" عبر عدم احترامها للقرار الذي اتخذ بشكل جماعي من قبل الاتحاد بتحديد حصة لكل بلد لاستقبال اللاجئين.

ويفتح القرار الطريق لفرض عقوبات مالية محتملة على الدول الثلاث.

© 2020 AFP

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