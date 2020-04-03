أوبك ودول نفطية تعقد اجتماعا عبر الفيديو الاثنين (مصدر قريب من المنظمة)

ألكس هالادا ا ف ب

سيارة تمر قرب مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا خلال اجتماع للمنظمة في السادس من آذار/مارس 2020

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فيينا (أ ف ب)

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول نفطية أخرى من خارج المنظمة الإثنين اجتماعا عبر الفيديو للبحث في تداعيات انهيار أسعار النفط على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد مصدر قريب من المنظمة في فيينا وكالة فرانس برس.

ودعت السعودية الخميس أعضاء اوبك والدول النفطية خارجها الى اجتماع "عاجل" للوصول إلى "اتفاق عادل" يعيد "التوازن" لأسواق الخام.

وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة الأذربيجانية إن "أذربيجان دعت الى اجتماع لوزراء أوبك والدول النفطية غير الأعضاء في المنظمة عبر الفيديو في السادس من نيسان/أبريل من أجل إعادة الاستقرار الى السوق النفطي".

وأوضحت باكو أن الاجتماع ينعقد بناء على دعوة من الرياض وبعد محادثات بين السعودية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويهدف الى تبني "إعلان جديد حول التعاون".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن مصدر روسي أن موعد الاجتماع هو في السادس من نيسان/أبريل، مشيرة الى أن المحادثات ستتناول إمكان خفض الإنتاج حوالى عشرة ملايين برميل في اليوم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه يتوقع بعد اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن يقدم القادة السعوديون والروس على اقتطاع كبير في إنتاج النفط قد يصل إلى عشرة ملايين برميل.

وكتب في تغريدة على تويتر "أتوقع وآمل أن يقوموا بخفض نحو عشرة ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، وإذا حدث ذلك، سيكون رائعًا لصناعة النفط والغاز!".

ثم قال في تغريدة لاحقة "قد يصل ذلك إلى 15 مليون برميل".

وعلى الإثر ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 30%.

ورفضت روسيا، ثاني منتج للنفط لكن غير عضو في منظمة أوبك، الشهر الماضي خفض الإنتاج العالمي يهدف الى تعويض تراجع في الطلب بسبب وباء كوفيد-19.

© 2020 AFP