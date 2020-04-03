أوبك وشريكاتها تجتمع عبر الفيديو الاثنين لبحث الرد على وضع السوق

ألكس هالادا ا ف ب

سيارة تمر قرب مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا خلال اجتماع للمنظمة في السادس من آذار/مارس 2020

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لندن (أ ف ب)

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحليفاتها من خارج المنظمة الإثنين اجتماعا عبر الفيديو بعد تحسن سعر النفط إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن السعودية وروسيا قد تخفضان إنتاجهما.

وأكد مصدر قريب من المنظمة في فيينا لوكالة فرانس برس عقد الاجتماع.

وبصفتها زعيمة المنظمة دعت السعودية الخميس أعضاء اوبك والدول النفطية الشريكة لها إلى اجتماع "عاجل" للوصول إلى "اتفاق عادل" يعيد "التوازن" لأسواق الخام.

ولا يزال سوق الذهب الأسود يتعرض لضغوط من جراء ضعف الطلب بسبب القيود المفروضة على نقل الأشخاص والبضائع حول العالم لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19 .

وفي الوقت نفسه، لا يزال العرض وفيرًا وسط حرب أسعار بين الرياض وموسكو.

بالمثل، قال بيان صادر عن وزارة الطاقة الأذربيجانية إن "أذربيجان دعت الى اجتماع لوزراء أوبك والدول النفطية غير الأعضاء في المنظمة عبر الفيديو في السادس من نيسان/أبريل من أجل إعادة الاستقرار الى السوق النفطي".

وأوضحت باكو وهي من شركاء أوبك، أن الاجتماع ينعقد بناء على دعوة من الرياض وبعد محادثات بين السعودية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويهدف الى تبني "إعلان جديد حول التعاون".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن مصدر روسي أن موعد الاجتماع هو في السادس من نيسان/أبريل، مشيرة الى أن المحادثات ستتناول إمكان خفض الإنتاج بحوالى عشرة ملايين برميل في اليوم.

وذكر مصدر آخر نقلت عنه وكالة "تاس" أن الولايات المتحدة دعيت للمشاركة في الاجتماع.

- ارتفاع الأسعار -

على إثر هذه الأنباء ارتفعت أسعار المرجعيين الرئيسيين، خام برنت الأوروبي وخام غرب تكساس الوسيط بشكل حاد، إذ كسب برنت أكثر من 11% ليصل إلى 33,37 دولاراً الجمعة في بداية التعاملات الأوروبية.

وقال هان تان المحلل لدى "اف اكس تي ام" إن أسعار النفط الخام التي انخفضت في آسيا، "قضت على خسائرها الجمعة مع الإعلان عن اجتماع طارئ لأوبك + بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية".

وفي حوالي الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش (13:25 في باريس)، كانت الأسعار لا تزال مرتفعة بنسبة 7,72% إلى 32,25 دولاراً لخام برنت وبنسبة 3,95% إلى 26,32 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط.

في اليوم السابق ، سجل الخامان المرجعيان أكبر زيادة بالنسبة المئوية في جلسة واحدة في تاريخهما: + 25% لخام غرب تكساس الوسيط و+21% لخام برنت، بعد تغريدات ترامب التي توقع فيها خفض الإنتاج الروسي والسعودي.

لقد فاجأ الرئيس الأميركي المستثمرين متحدثاً عن "أمله وتوقعه" بأن تخفض السعودية وروسيا إنتاجهما "بحوالي 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير". وأضاف أن الخفض يمكن حتى أن يصل إلى "15 مليون برميل"، دون إعطاء تفاصيل عن هذه الأرقام.

ورداً على ذلك، سجل برنت في إحدى اللحظات زيادة بنسبة 50% مقارنة بإغلاق الأربعاء وبلغت الزيادة التي سجلها خام غرب تكساس الوسيط 35%.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا من "أكتيف تريدز" إن الاتفاق "في هذه المرحلة يبدو أشبه بالمضاربة من شيء يمكن أن يحدث بسرعة".

وقال جاسبر لولر المحلل لدى "ال سي جي" إن حجم القطع المشار إليه "سيمثل انخفاضًا بنسبة 10% من الإنتاج العالمي". وأضاف أن "السؤال هو إلى أي مدى انخفض الطلب" نتيجة لإجراءات العزل التام التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا المستجد، مشيرا إلى أن "عشرة ملايين برميل قد لا تكون كافية على الأرجح".

ورفضت روسيا، ثاني منتج للنفط غير العضو في منظمة أوبك، الشهر الماضي خفض الإنتاج العالمي لمجاراة تباطؤ الطلب بسبب وباء كوفيد-19.

© 2020 AFP