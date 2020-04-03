الجزائر: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 105 أشخاص مع تسجيل 185 حالة إصابة جديدة

© أ ف ب

موظف بلدي في حملة تنظيف في أحد شوارع العاصمة الجزائرية. 27 مارس/آذار 2020.

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الجمعة تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1171 حالة مؤكدة، كما أفاد مراسل فرانس24 في الجزائر وليد زحاف. وارتفع أيضا عدد المتوفين بسبب الوباء إذ أصبح 105 أشخاص.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت السلطات الجزائرية الجمعة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع بـ105 أشخاص مع تسجيل 185 حالة إصابة إضافية، كما أفاد مراسل فرانس24 وليد زحاف نقلا عن وزراة الصحة.

وبات العدد الإجمالي للمصابين 1171 حالة مؤكدة.

وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور جمال فورار، إن "672 من المصابين ذكور و 499 إناث، فيما تم تسجيل نسبة 38 بالمئة من الوفيات ممن تجاوزا سن الـ60 عاما"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

فرانس24

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك