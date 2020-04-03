بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات في يوم واحد وتترقب كلمة للملكة إليزابيث الأحد

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سجلت بريطانيا في الـ24 ساعة الماضية 684 وفاة جديدة لمرضى مصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" وهو رقم قياسي في يوم واحد، فيما أعلن قصر باكينغهام الجمعة أن الملكة إليزابيث الثانية ستتوجه بكلمة متلفزة إلى البريطانيين ودول الكومنولث حول الوباء الأحد في رابع كلمة استثنائية لها خلال 68 عاما من تربعها على العرش.

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أعلنت بريطانيا الجمعة تسجيل 684 وفاة إضافية لمرضى مصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في يوم واحد، في رقم قياسي جديد يشير إلى تسارع انتشار الوباء الذي تسبب حتى الآن بـ 3605 وفيات في البلاد. وبات عدد المصابين حاليا 38168.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت الخميس أنه تم إحصاء 569 وفاة إضافية. وتعهدت الحكومة البريطانية بعد انتقادها لبطئها بالتحرك، بإجراء مئة ألف فحص طبي يوميا لمدة تصل إلى نهاية الشهر الجاري، كما افتتحت الجمعة مستشفى ميدانيا في لندن يحتوي 500 سرير ولكن يمكن توسيعه ليضم 4 آلاف سرير.

وأعلن قصر باكينغهام الجمعة أن الملكة إليزابيث الثانية ستتوجه بكلمة متلفزة إلى البريطانيين ودول الكومنولث حول وباء "كوفيد-19" عند الساعة 19:00 ت غ الأحد. وقال القصر في بيان: "سجلت جلالة الملكة كلمة خاصة موجهة إلى بريطانيا والكومنولث تتعلق" بالوباء. وتجاوزت حصيلة الوفيات في بريطانيا 3500 الجمعة.

وهذه رابع كلمة استثنائية للملكة إليزابيث الثانية (93 عاما) خلال 68 عاما من تربعها على العرش.

الأمير تشارلز يفتتح مستشفى ناتينغيل

وافتتح الأمير تشارلز مستشفى نايتنغيل عبر الفيديو من مقر إقامته في إسكتلندا، فيما حضر وزير الصحة مات هانكوك في عين المكان، وهو حلقة أولى في سلسلة مستشفيات مؤقتة ستقام في أنحاء المملكة المتحدة.

وأنشئ المستشفى بمساعدة الجيش، وتبلغ طاقة استيعابه الأولية 500 سرير يمكن زيادتها إلى 4 آلاف، ما يعادل قدرة استيعاب 10 مستشفيات تقليدية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا الجمعة، تمديد حجره الصحي لأكثر من الأيام السبعة التي أوصت بها السلطات الصحية البريطانية، إلى حين لا يعود يعاني من أي عوارض للمرض.

وقال في شريط فيديو نشر على تويتر: "لقد تحسنت حالتي (...) لكن لا يزال لدي أحد العوارض"، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من "ارتفاع في الحرارة"، و"علي أن أواصل حجر نفسي".

كما دعا البريطانيين إلى عدم الخروج من منازلهم في نهاية الأسبوع، في وقت تعيش البلاد قيد الحجر العام لليوم الـ11. وقال جونسون الذي يتابع أعماله من مقر رئاسة الوزراء في دوانينغ ستريت بلندن، وهو مكان إقامته، "نعمل طوال الوقت على برنامجنا لهزم الفيروس".

فرانس24/ أ ف ب

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