بطولة انكلترا: انشيلوتي يريد اعتماد مبدأ اللعب النظيف لدى معاودة النشاط المحلي

ادريان دينيس ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

رأى الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب ايفرتون الانكليزي انه يجب اعتماد مبدأ اللعب النظيف عندما يعاود الدوري الانكليزي الممتاز نشاطه، بحيث تبدأ الاندية تدريباتها في اليوم ذاته.

وجاء كلام انشيلوتي في حديث لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية الواسعة الانتشار في عددها الصادر الجمعة.

وقال المدرب الايطالي المحنك الفائز بالدوري المحلي في ايطاليا وفرنسا والمانيا وانكلترا "احد اهم الامور هو ان تعاود الاندية التدريبات في الوقت ذاته من دون اي تفرقة بشكل الا يحصل اي ناد على امتياز على حساب الاندية الاخرى".

واضاف "اللاعبون في الزمن الحالي يستطيعون ان يكونوا في جاهزية بدنية خلال اسبوعين".

وتم تعليق الدوري الانكليزي الممتاز حتى 30 نيسان/ابريل، لكن من المقرر ان يتم تمديد هذه الفترة بعد اجتماع للمسؤولين عن كرة القدم الانكليزية الجمعة.

وللمرة الاولى، وجد انشيلوتي الفائز بدوري ابطال اوروبا لاعبا ومدربا نفسه من دون كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لا سيما في ايطاليا مسقط رأسه، وقال في هذا الصدد من منزله الكائن في مدينة ليفربول منذ توليه الاشراف رسميا على فريق المدينة الاخر ايفرتون في كانون الاول/ديسمبر الماضي "انه امر غريب بعض الشيء. لم اعش هذه الظروف اطلاقا في السابق".

وبقي جميع افراد ايفرتون في انكلترا ولم يصب احد بمرض "كوفيد-19".

واضاف انشيلوتي "انا على تواصل دائم مع اللاعبين. ارسل اليهم الجهاز الفني برنامجا تدريبيا ندخل عليه تعديلات بطريقة مستمرة لابقائهم في حالة بدنية جيدة، على الرغم من ادراكي بانهم كذلك".

وكشف بانه يتصل باصدقاء واقرباء له في ايطاليا مشيرا الى صعوبة الوضع في بلاده بقوله "انه امر مؤلم سماع وفاة الكثير من مواطنيك كل يوم".

وعلى الرغم من انه وصف الوباء "وكأنه حرب" حافظ على تفاؤله بشأن المستقبل بقوله "هذه الازمة ستجعل افراد المجتمع اقرب من بعضهم البعض، ستكون العلاقات اكثر انسانية".

وتابع "نقضي كل الاوقات ونحن نركض، امر رائع ان تخلد الى الراحة في بعض الاحيان".

وختم "كرة القدم ليست اولوية بالنسبة الي في الوقت الحالي. في الواقع، لا اكترث ما اذا كنا سنعاود في حزيران/يونيو، تموز/يوليو او اب/اغسطس. ثمة ارواح يجب ان نفكر بها في الوقت الحالي".

© 2020 AFP