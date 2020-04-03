تركيا تفرض حظر تجول على الأشخاص تحت 20 عاما وتغلق 31 مدينة لاحتواء تفشي كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة فرض حظر تجول على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما يبدأ سريانه من منتصف ليل الجمعة في إطار إجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وأعلن أيضا إغلاق 31 مدينة أمام حركة المركبات باستثناء الإمدادات الحيوية.

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة خلال مؤتمر صحفي فرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما يبدأ سريانه من منتصف ليل الجمعة في إطار إجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن أيضا إغلاق 31 مدينة أمام حركة المركبات باستثناء الإمدادات الحيوية، مثل الأغذية والأدوية ومنتجات العناية الصحية، بهدف احتواء انتشار الوباء.

وقال أردوغان: "قررنا فرض حظر جزئي على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما اعتبارا من منتصف ليل الجمعة". وأضاف: "إغلاق حدود المدن سيسري لمدة 15 يوما مبدئيا لكن يمكن مد هذه الفترة وفقا لما تقتضيه الضرورة". وذكر أن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العامة ومتاجر البقالة وأماكن العمل.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن عدد الوفيات بسبب المرض في تركيا ارتفع إلى 425 الجمعة بينما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 20 ألفا.

وأوقفت أنقرة كل الرحلات الدولية وفرضت قيودا على السفر الداخلي وأغلقت المدارس والحانات والمقاهي وعلقت صلاة الجماعة للتصدي لتفشي الفيروس. لكن الناس لا يزالون يتوجهون لأعمالهم في الوقت الذي يريد فيه أردوغان الحفاظ على الإنتاج الاقتصادي والصادرات.

وفي أواخر مارس/آذار، أمرت تركيا المسنين ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم.

فرانس24/أ ف ب

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