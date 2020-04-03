عزل بلدة لليهود المتشددين قرب تل أبيب لارتفاع معدل الإصابة فيها بفيروس كورونا

ا ف ب/ارشيف

الشرطة الاسرائيلية ترش المياه على متظاهرين من اليهود الارثوذوكس خلال تظاهرة على التجنيد في الجيش في 20 اذار/مارس 217.

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فرضت "عزلا عاما" الجمعة على بلدة بني براق لليهود المتشددين قرب تل أبيب بسبب ارتفاع معدل الإصابة فيها بفيروس كورونا "كوفيد-19". وبحسب خبراء طبيين، فإن 38 في المئة من سكان بني براق البالغ عددهم 200 ألف نسمة مصابون بالوباء نظرا للكثافة السكانية التي قد تكون أعلى بنحو 100 مرة من المتوسط على المستوى الوطني.

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استخدمت الشرطة الإسرائيلية الجمعة الحواجز المعدنية وحواجز الطرق لفرض العزل العام على بلدة بني براق لليهود المتشددين قرب تل أبيب المتضررة بشدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وبموجب لوائح الطوارئ التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي في ساعة متأخرة الخميس، فقد تم إعلان هذه البلدة منطقة محظورة بسبب ارتفاع معدل الإصابة فيها.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن "بني براق في حالة عزل عام اعتبارا من صباح اليوم وإن الشرطة ستمنع الحركة داخل المدينة أو خارجها". وأضاف أنه لن يتم السماح بالدخول أو الخروج إلا لأسباب صحية أو لطلب المساعدة الطبية.

وتحركت وحدات من رجال شرطة يرتدون الكمامات والقفازات بسرعة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة لتطويق مفترقات الطرق الرئيسية حول البلدة وتطبيق القواعد الجديدة.

وفي وقت لاحق قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجيش سيساعد مجلس بلدية بني براق في تقديم الخدمات للسكان، ولكنه لن يساعد في فرض العزل. وقال الجيش إنه سيقدم الطعام والدواء وأي مساعدة أخرى يحتاج إليها السكان.

وأكدت إسرائيل وفاة ما لا يقل عن 36 شخصا وإصابة أكثر من 7000 بفيروس كورونا.

وشدد خبراء طبيون على أن 38 في المئة من سكان بني براق البالغ عددهم 200 ألف نسمة مصابون بكورونا. ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية لبني براق، التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أعلى بنحو 100 مرة من المتوسط على المستوى الوطني.

وكثير من سكانها فقراء وأنصت بعضهم للحاخامات الذين رفضوا تدابير مكافحة الفيروس انطلاقا من الشعور بعدم الثقة في الدولة.

ولأن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالمرض، يعتزم الجيش الإسرائيلي إجلاء 4500 شخص في عمر 80 عاما أو أكثر من البلدة، وعزلهم في فنادق صغيرة حولتها القوات المسلحة للاستخدام العام.

وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، مدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس حالة الطوارىء لمدة شهر آخر إلى أوائل مايو/أيار.

فرانس24/ رويترز

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