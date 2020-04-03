فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6507 مع تسجيل 588 وفاة جديدة خلال 24 ساعة

فريق طبي يرافق مصابا بفيروس كورونا إلى قطار بمحطة أوسترليتز بباريس لنقله إلى مستشفى بمقاطعة بروتاني، 1 أبريل/نيسان 2020.

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون الجمعة أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد بلغ 6507 حالات مع تسجيل 588 حالة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال سالومون إن 5091 من هذه الحالات قد سجلت في المستشفيات، والباقي (1416) في دور المسنين.

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أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 6507 وفيات، بعد تسجيل 588 وفاة جديدة في المستشفيات خلال 24 ساعة.

وقال المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن 5091 من هذه الحالات قد سجلت في المستشفيات، و1416 في دور المسنين.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 64338 من 59105.

فرانس24

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