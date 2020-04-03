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فرنسا: هل يكون تطبيق هاتف ذكي مفتاح الخروج من الحجر الصحي؟

هاتف ذكي أ ف ب

ماذا لو كان مفتاح الخروج من الحجر الصحي، تطبيق هاتف ذكي؟ هذا ما تدرسه الحكومة الفرنسية عبر الاهتمام بتطبيق من سنغافورة، لتعقب المصابين بفيروس كورونا والتسريع بآليات الوقاية قبل العلاج. تفاديا لموجة ثانية من الجائحة بعد نهاية الحجر الصحي المفروض منذ نحو ثلاثة أسابيع. عمليا التطبيق متاح للتحميل على الهاتف الشخصي لعدد كبير من الأشخاص، ومن ثم تفعيل خدمة البلوتوث أي تقاسم المعلومات بين عدة هواتف، وهكذا يمكن للجميع الالتزام بحجر شخصي بسرعة كبيرة.