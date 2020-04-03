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من المحيط إلى الخليج.. كيف يواجه العرب فيروس كورونا ؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تبذل البلدان العربية وسكانها قصارى الجهد لمواجهاة فيروس كورونا. ففي غزة بدأت وزارة الصحة بإنشاء مستشفى ميداني داخل الشق الفلسطيني من معبر رفح، وتحول مصنع حياكة إلى إنتاج الملابس الطبية والكمامات. وفي قطر صيدليات توفر الأدوية للزبائن دون نزولهم من سياراتهم. وفي الإمارات مركز هو الأول في الخليج يجري اختبارات الكشف عن كوفيد-19. وفتح الأردن مجاله الجوي لإجلاء أكثر من 300 عراقي نحو بغداد. وتحدى عدد من السوريين الإكراهات الناجمة عن الجائحة لممارسة الرياضة وإزالة الضغط النفسي. وفي مصر، عازف أطرب جيرانه خلال الحجر الصحي، بمعزوفات جميلة على الكمان سحرت ألباب السامعين.