الصين تعزل منطقة يقطنها 600 ألف شخص مخافة موجة عدوى جديدة بفيروس كورونا

قررت بكين وضع منطقة يقطنها حوالي 600 ألف شخص في مقاطعة هينان وسط البلاد في الحجر الصحي، إثر إصابة امرأة زارتها بفيروس كورونا، فيما تخشى السلطات موجة تفش جديدة للوباء، بعد أن ساد الاعتقاد مؤخرا أن الصين التي شهدت أول إصابة بكوفيد-19 نهاية العام الماضي، قد تمكنت من احتوائه.

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وضعت السلطات الصينية حوالي 600 ألف شخص وهم سكان منطقة جيا في مقاطعة هينان (وسط) في الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة امرأة زارتها بوباء كوفيد- 19، في حين تخشى البلاد من موجة عدوى داخلية جديدة.

ويبدو أن الصين، التي شهدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد نهاية العام الماضي، تمكنت من احتواء الوباء إلى حد كبير. لكن السلطات تعرب عن قلقها من عودة المرض إلى أراضيها وخاصة عبر القادمين من الخارج.

وأعلنت محافظة جيا، الواقعة على بعد حوالي 800 كلم من بكين الأربعاء، أن سكانها لم يعد بإمكانهم مغادرة منازلهم دون تصريح.

لكن يسمح، بموجب تعميم نشر عبر الإنترنت، للأشخاص الذين بحوزتهم تصريح خاص فقط التوجه إلى عملهم، كما يمكن للمركبات السير بالتناوب بحسب رقم لوحتها.

وتبين أن امرأة زارت المحافظة مصابة بالمرض وفق التحاليل التي أجرتها بعد أن اختلطت بطبيب لم تظهر عليه أعراض المرض، وفقا للسلطات.

وأعلنت بكين الخميس عن 55 إصابة جديدة لدى أشخاص لا تبدو عليهم أية أعراض، أي لا يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال اللذين يميزان وباء كوفيد-19. وبات عدد المصابين ممن لا تظهر عليهم أعراض 1075 شخصا.

في نفس الموضوع، تم تسجيل 35 حالة جديدة لدى أشخاص قدموا من الخارج لترتفع حصيلة الإصابات الوافدة إلى 841.

واتخذت السلطات الصينية سلسلة إجراءات مشددة لوقف حركة الوافدين إلى البلاد، بما يشمل حظر دخول الأجانب وإجراء فحوصات للقادمين من الخارج ما يجعل من الأسهل تحديد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وبات هناك 81 ألف و589 إصابة في الصين و3318 وفاة ومعظمهم في ووهان كبرى مدن مقاطعة هوباي.

فرانس24/ أ ف ب

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