فيروس كورونا: الولايات المتحدة تسجل أسوأ حصيلة وفيات يومية بنحو 1200 حالة في 24 ساعة

أحصت الولايات المتحدة بين الأربعاء ومساء الخميس نحو 1200 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، استنادا إلى آخر حصيلة أصدرتها جامعة جونز هوبكنز، وهو ما يشكل أسوأ حصيلة يومية سجلت لحد الآن.

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ازدادات حدة أزمة فيروس كورونا اتساعا في الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الوفيات بنحو 1200 حالة خلال يوم واحد للمرة الأولى.

ومع 1,169 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة التي يتم تحديثها باستمرار.

ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا (13,915 وفاة) وإسبانيا (10,003 وفيّات) لا يزال أعلى من الولايات المتحدة.

وبين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، من المتوقع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي السياق، طلب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الخميس من السكان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت نيويورك منذ بداية الوباء 1562 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وفقا للأرقام التي نشرها مساء الخميس مسؤولو الصحة في المدينة التي أحصت أيضا 49,707 إصابة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه أجرى فحصا لفيروس كورونا، هو الثاني منذ بدء تفشي الوباء، مشيرا إلى أن نتيجته جاءت سلبية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي "أجريت الفحص هذا الصباح"، مضيفا أن نتيجة الاختبار جاءت "سلبية" لناحية الإصابة بكوفيد-19.

ووسط هذه التطورات، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الاختبارات التي تتيح الفصل في الشفاء التام للمصاب، هي "قيد التطوير" و"لم يتم تقييمها بعد".

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 52 ألفا على الأقل، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية.

ومثلت وفاة رضيع في ولاية كونيتيكت الأمريكية صدمة، في ظل الاعتقاد السائد بأن الأطفال خارج دائرة الخطر نسبيا.

فرانس24/ أ ف ب

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