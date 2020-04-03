فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفرنسي يحاول طمأنة مواطنيه ويؤكد بأن الحجر الصحي "لن يرفع غدا"

رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا، 28 مارس/ آذار 2020

استبعد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب رفع الحجر الصحي المفروض على البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع في الوقت الراهن، متوقعا تمديد مدته أكثر في حال فرضته المعطيات الصحية. فيما "اعترف" بالصعوبات التي تواجهها البلاد من أجل شراء الأقنعة الطبية. سياسيا، توقع أيضا فيليب تأجيل الدورة الثانية للانتخابات البلدية إلى الخريف المقبل.

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استبعد إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي مساء الخميس في حوار مع القناة الفرنسية الأولى "تي آف آن"، رفع الحجر الصحي الذي تعيش فيه البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع، في الأيام القليلة المقبلة، بل توقع أنه بالعكس سيتم ربما تمديده من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.

وقال فيليب "أتفهم قلق الفرنسيين لكن رفع الحجر الصحي لن يكون غدا"، مضيفا " الحجر الصحي المفروض على الفرنسيين منذ 17 مارس/أذار الماضي ولغاية 15 نيسان/ أبريل سيتم ربما تمديده في حال فرضته الظروف الصحية".

كما اعترف أيضا بـ"الصعوبات الحقيقية" التي تواجهها فرنسا من أجل اقتناء الأقنعة الطبية الواقية من الفيروس بالنظر للطلب الدولي المتزايد عليها.

وقال فيليب "المشاكل التي نواجهها من أجل شراء الأقنعة الطبية ناتجة عن الطلبات الكثيرة عليها من قبل دول أخرى كالولايات المتحدة ومن أوروبا كذلك. ما جعل الصين، البلد المنتج، غير قادرة على تلبية كل الطلبات، الأمر الذي انعكس سلبا على بلادنا ".

وواصل "المشكل ليس مشكلا لوجستيا لأننا نملك القدرة على إرسال الطائرات (إلى الصين) كلما كان ذلك ضروريا، بل في صعوبة إيجاد المواد الطبية التي نبحث عنها وذلك لأسباب مختلفة".

"نحن أمام صراع طويل الأمد وصعب"

هذا، وتطرق إدوار فيليب إلى امتحانات الباكالوريا معترفا أن "فيروس كورونا أثر سلبا على الدراسة" ومؤكدا أن "امتحانات الباكالوريا لن يتم تنظيمها في شهر يونيو/حزيران المقبل كما جرت العادة".

وأشار أن "هذه الامتحانات سيتم ربما تنظيمها بصيغة جديدة، "أي وفق الدروس التي تلقاها الطلبة في الثلاثي الأول والثاني من الدراسة".

كما فتح إدوار فيليب الباب أمام تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات البلدية إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال في هذا الشأن "قرار تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في 21 يونيو/حزيران سيتم اتخاذه في 23 مايو/أيار القادم وفق توصيات التقرير الذي سيقوم به رؤساء الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية وجمعيات المنتخبين".

وإلى ذلك، طالب رئيس الحكومة الفرنسيين "بعدم السفر خلال أيام العطلة والبقاء في المنازل" محذرا أنه سيتم فرض "مراقبة صارمة". وأنهى "نحن أمام صراع طويل الأمد وصعب. علينا جميعا أن نبذل الجهود لكي لا ينهار السد".

وأعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع حصيلة فيروس كورونا كوفيد-19 الخميس إلى 5403 وفيات، بعد تسجيل 471 وفاة جديدة في المستشفيات خلال 24 ساعة.

ويضاف للحصيلة الإجمالية من المتوفين نحو 884 وفاة على الأقل في دور المسنين، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات على الأراضي الفرنسية إلى 5387 على الأقل.

فرانس24

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