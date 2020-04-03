فيروس كورونا يقسو على العالم.. حصد أرواح أكثر من 52 ألف شخص وعزل نصف البشرية ونشر البطالة

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الهند أكبر مستفيد من الدفعة الأولي من برنامج المساعدات الدولية الخاص بفيروس كورونا بمبلغ 1 مليار دولار.

يقسو فيروس كورونا المستجد على البشرية يوما بعد يوم وبوتيرة تصاعدية ومتسارعة، حيث أسفر حسب آخر حصيلة نشرت الخميس، عن وفاة أكثر من 52 ألف شخص عبر العالم. لكن الوباء الذي ظهر في أواخر 2019 في ووهان بالصين، أدى لفقدان الملايين من الأشخاص لوظائفهم، وعزل نصف البشرية، وطال مسافرين على متن سفن في عرض البحر ووضعهم في حجر "إجباري".

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أسفر فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن وفاة أكثر من 52 ألف شخص، لكنه تسبب أحدث أيضا تغييرات جذرية وغير مسبوقة في ربوع العالم.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس المعروف أيضا بـ"كوفيد-19" مليون و36 شخصا توفي منهم 51 ألفا و718، في 188 بلدا ومنطقة، حسب أرقام وكالة الأنباء الفرنسية الخميس، وذلك استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

وفي الولايات المتحدة التي باتت بؤرة تفشي الوباء، بلغ عدد الإصابات أكثر من 243 ألفا والوفيات 5923.

وتعتبر إيطاليا حيث توفي 13 ألفا و915 شخصا الدولة الأكثر تضررا بعدد الوفيات. فميا بلغ عدد الوفيات في إسبانيا 10 آلاف ثلاثة أشخاص.

وفي فرنسا ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 4503 (في المستشفيات) يضاف إليهم 884 شخصا على الأقل توفوا في دور للمسنين. في المجموع ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5387 على الأقل.

كورونا عزل نصف البشر!

وبسبب تفشي الفيروس، دعي أكثر من 3,9 مليارات شخص، أي نصف سكان العالم، إلى البقاء في بيوتهم لوقف انتشار العدوى، حسب آخر حصيلة الخميس.

كما وصل العدد إلى عتبة 50 بالمئة من سكان العالم الذين يبلغ عددهم 7,8 مليارات نسمة حسب الأمم المتحدة، بعد فرض منع للتجول في تايلاند اعتبارا من الجمعة.

وفي إفريقيا، فرضت توغو حالة الطوارئ الصحية لثلاثة أشهر بينما فرضت إريتريا إجراءات عزل لـ21 يوما. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرض حجر صحي لـ14 يوما على منطقة غومبو في وسط كينشاسا، إحدى عواصم العالم التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

وأفرجت بوركينا فاسو (288 إصابة و16 وفاة) من جهتها عن 1207 من السجناء في إطار مكافحة الوباء.

أما في روسيا، مدد الرئيس فلاديمير بوتين حتى نهاية الشهر مبدأ العطلة المأجورة المطبق منذ أسبوع. ومددت مدينة موسكو التي تعد البؤرة الرئيسية للمرض في البلاد، العزل لشهر واحد.

ووضعت بنما والبيرو نظام تناوب أسبوعي في الخروج إلى الشارع بين النساء والرجال، ولا يسمح لأحد بمغادرة منزله الأحد.

وفي المغرب، يلاحق أكثر من خمسة آلاف شخص لعدم احترامهم قرار العزل، بينهم 334 أوقفوا.

في جمهورية الدومينيكان حيث بلغ عدد الإصابات 1380 والوفيات 60، تم تمديد منع التجول الليلي 15 يوما.

كورونا يحصد الوظائف أيضا!

وسجل عدد الطلبات الأسبوعية للتعويض عن البطالة في الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا الأسبوع الماضي، حيث بلغ 6,6 ملايين طلب.

كما بلغ عدد من طالبي الوظائف في إسبانيا في مارس/آذار 302 ألفا و265.

وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران لوفتهانزا أنها ستفرض بطالة جزئية على أكثر من 60 بالمئة من موظفيها، بينما صرح رئيس مجموعة بوينغ الأمريكية للصناعات الجوية عن خطة لرحيل طوعي للموظفين.

هذا، وتراجعت حركة النقل الجوي للركاب نسبة 14,1 بالمئة في العالم في فبراير/شباط، وفق أرقام سنوية مقارنة، حسب المنظمة الدولية للنقل الجوي التي أكدت أنه "أكبر انخفاض في حركة النقل الجوي منذ 11 سبتمبر/أيلول" 2001.

وأعلنت مجموعة ديزني أنها ستطبق إجراءات بطالة تقنية لاضطرارها لإغلاق مراكزها الترفيهية ووقف الجزء الأكبر من نشاطاتها حتى إشعار آخر.

وأعلن البنك الدولي استعداده للإفراج عن مبلغ يصل إلى 160 مليار دولار في الأشهر الـ15 المقبلة لمساعدة الدول على مواجهة الانعكاسات الصحية الفورية للوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي.

أما المفوضية الأوروبية، فقد اقترحت إنشاء آلية لضمان الخطط الوطنية لدعم التوظيف التي وضعت بسبب الوباء، بمبلغ يصل إلى مئة مليار يورو.

عالقون في عرض البحر!

رست في ولاية فلوريدا الأمريكية، سفينة الرحلات الترفيهية "زاندام" التي تقل ركابا مصابين بفيروس كورونا وكانت رفضت مرافئ عدة في أمريكا اللاتينية استقبالها من قبل.

وتبحر السفينة "كورال برنسيس" للرحلات الترفيه، التي رصدت 12 إصابة بين ركابها، حاليا باتجاه مرفأ لورديل في فلوريدا.

وأعلن وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي أن قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" الذي دعا إلى إخلاء سفينته بسبب انتشار الفيروس بين أفراد طاقمها، أقيل من مهامه لأنه "برهن على سوء حكم في فترة أزمة".

فرانس24/ أ ف ب

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