مليون توقيع دعما لنداء أممي إلى وقف لإطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم

أعلنت الأمم المتحدة أن عريضة أطلقتها منظمة غير حكومية على الإنترنت لدعم نداء وجهه أمينها العام أنطونيو غوتيريس في 23 مارس/آذار لوقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا، قد جمعت لحد الخميس حوالي مليون توقيع. لكن ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة أعربت عن أسفها لتواصل "القتال في معظم المناطق".

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جمعت عريضة أطلقتها منظمة "آفاز" غير الحكومية لدعم نداء وجهته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم بهدف مكافحة وباء فيروس كورونا بشكل أفضل، حوالي مليون توقيع.

ووضعت هذه العريضة على الإنترنت في 30 مارس/آذار بعد النداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 23 مارس/آذار.

وفي لقائه اليومي مع الصحافيين، عبر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس عن ارتياحه لهذه المبادرة التي قامت بها المنظمة. وقال: "نحن مسرورون جدا بالعدد الذي يمكن أن تجذبه هذه العريضة"، مؤكدا ضرورة "الضغط على المتحاربين".

وأعلنت مجموعات مسلحة أو متحاربون في بعض الدول (الفيليبين والكاميرون واليمن وكولومبيا...) أنهم مستعدون لوقف الأعمال القتالية لكن لم يطبق شيء من ذلك.

وأعربت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة ليتيسيا كورتوا عن أسفها لتواصل "القتال في معظم المناطق التي نتواجد فيها". وأضافت قائلة إن "المعارك مستمرة وما زال جرحى يصلون إلى المستشفيات التي ندعمها، في جنوب السودان مثلا".

وتابعت ليتيسيا كورتوا إن وقفا لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم "ضروري"، موضحة أنه "من المهم في الوقت نفسه الإشارة إلى الحاجة الملحة للعاملين في المجال الإنساني لمواصلة عملهم بأفضل قدراتهم ليتمكنوا من التأثير على الوضع" الذي أصبح أصعب مع انتشار الوباء.

وتوظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرين ألف شخص في العالم وخصوصا في بلدان تشهد نزاعات أو أزمات.

فرانس24/ أ ف ب

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