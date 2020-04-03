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نسبة البطالة في الولايات المتحدة بلغت 4,4% في آذار/مارس وسط تفشي كوفيد-19 (رسمي)

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 17 آذار/مارس 2020.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 17 آذار/مارس 2020. برندان سميالوفسكي ا ف ب/ا ف ب
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واشنطن (أ ف ب)

عانى الاقتصاد الأميركي في آذار/مارس من أولى مفاعيل تفشي فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع نسبة البطالة مجددا إلى 4,4% وخسارة 701 ألف وظيفة، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة الجمعة.

وهو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ آذار/مارس 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى. وكانت نسبة البطالة تراجعت في شباط/فبراير إلى 3,5%، أدنى مستواتها خلال خمسين عاما.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل أنه "لا يمكنها أن تحدد بدقة مدى تأثير الوباء العالمي على سوق العمل في آذار/مارس".

© 2020 AFP

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