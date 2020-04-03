نيمار يتبرع بمليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

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المهاجم البرازيلي نيمار بعد تسجيله في مرمى بوروسيا دورتموند الالماني في باريس في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في 11 اذار/مارس 2020

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

تبرّع نجم كرة القدم البرازيلية نيمار بخمسة ملايين ريال برازيلي (نحو مليون دولار أميركي) لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده، بحسب ما كشفت قناة "أس بي تي" المحلية.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، لم يرغب المكتب الاعلامي للمهاجم البالغ 28 عاما بالتعليق على هذا الموضوع "لن نتحدث أبدا عن التبرعات، أو المبالغ المالية".

وبحسب "اس بي تي"، سيُسدّد المبلغ جزئيا إلى "يونيسيف" (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، ويذهب الباقي إلى صندوق تضامن انشأه صديقه المقدم التلفزيوني الشهير لوسيانو هوك.

وكان هوك، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أعلن أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمع 1,5 مليون ريال (نحو 300 ألف دولار أميركي) لصالح سكان الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو، خصوصا المعرضين للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذا نيمار حذو زميله في باريس سان جرمان الفرنسي المهاجم الشاب كيليان مبابي الذي تبرع بمبلغ لم يكشف عنه لمؤسسة "آبي بيار".

وكان نيمار قد عاد الى بلاده بعد تعليق البطولات في أوروبا بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، ولجأ في فيلا مترفة في منتجع مانغاراتيبا البحري بالقرب من ريو، حيث أمضى أشهر طويلة خلال فترة تعافيه من اصابات قوية في قدمه خلال السنوات الاخيرة.

وانتُقد الاسبوع الماضي لانتشار صور له مع اصدقائه يمارس الكرة الشاطئية، فيما تُطَّبق في البرازيل قواعد صارمة للحجر المنزلي.

لكن محيطه أكد ان اللاعب لم يتلق "أية زيارة" وكان في حجر منزلي "معزول تماما" الى جانب أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا.

وكان عدد من نجوم كرة القدم قد تبرع للاسباب عينها، ابرزهم الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

© 2020 AFP