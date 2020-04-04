الانهاء المبكر للدوري البلجيكي: تفاوض بين الاتحاد المحلي و"ويفا"

فيرجيني لوفور بلغا/ا ف ب/ارشيف

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بروكسل (أ ف ب)

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم السبت انه سيتم التوصل الى حلّ "بنّاء" مع الاتحاد الاوروبي للعبة، بشأن الانهاء المبكر للموسم الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

والتقى رئيس الاتحاد البلجيكي مهدي بيات رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، لكن دون ايضاح طبيعة الحل الذي تم التفاوض عليه "سويا"، مشيرا ببساطة الى ان الاتحاد البلجيكي سيقدم الى اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي "توصياته لايقاف الدوري".

وكانت رابطة الدوري البلجيكي أوصت الخميس بانهاء الموسم الحالي لاندية الدرجة الاولى في وقت مبكر بسبب تفشي "كوفيد-19" و"قبول الترتيب الحالي (...) كتصنيف نهائي"، في قرار يتوقع ان يتم تصديقه رسميا في 15 نيسان/أبريل الجاري.

لكن الاتحاد الاوروبي اعتبر الجمعة انه "من المبكر" و"غير المبرر" لأي بطولة محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي.

تخوّفَ بأن تمهد بلجيكا بالقرار في حال تم التصديق عليه، الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى، لاسيما في إيطاليا وإنكلترا حيث هناك مطالبة بانهاء الموسم في ظل ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس "كوفيد-19".

أصدر الاتحاد الاوروبي بيانا مشتركا مع رابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية أكد خلاله على "الأهمية القصوى... لمنح الألقاب الرياضية على أساس النتائج... يجب أن نضمن ذلك طالما أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطالما أن هناك إمكانية لإيجاد حلول للروزنامة والعمليات والقوانين".

وشكك البيان بإمكانية المشاركة في المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي قررت إلغاء الموسم، موضحا أن "المشاركة في المسابقات الأوروبية تتحدد بالنتيجة الرياضية المحققة في نهاية كل بطولة محلية كاملة، والتوقف "السابق لأوانه يثير الشكوك حول تحقيق هذا الشرط"، أي ذلك المتعلق بضرورة أن يكون ترتيب الفرق مرتبطا بانهاء الموسم بأكمله.

وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة أمام خنت و16 أمام شارلروا قبل تعليق مباريات الدوري، ما يعني منح اللقب لبروج للمرة الاولى منذ موسم 2018 والسادسة عشرة في تاريخه ليقلص الفارق مع العملاق أندرلخت (34 لقبا).

وبحال تصديق الجمعية العمومية على قرار مجلس ادارة الرابطة، ستصبح بلجيكا اول بطولة اوروبية تتخذ هذا القرار الجذري في مواجهة الجائحة الجديدة، علما بان اسكتلندا ايضا لوحت باتخاذ تدبير مماثل.

وكان الدوري شهد انهاء 29 مرحلة من اصل 30 ضمن الدور المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ"بلاي اوف" والتي كان مقررا ان يشارك فيها أول ستة اندية في الترتيب. ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الاول الى دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا، الوصيف الى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الاولى، والثالث الى الدور الفاصل من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وعمليا تم الغاء الدور الفاصل "بلاي أوف" المقام بنظام الدوري المصغر. وتسببت جائحة "كوفيد-19" بمقتل نحو 1300 شخص في بلجيكا.

© 2020 AFP