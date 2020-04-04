البحرية الأميركية تعلن بدء تشغيل غواصة هجومية جديدة

Mass Communication Specialist 2nd Class Cameron Stoner البحرية الاميركية/ا ف ب

عناصر من البحرية الأميركية فوق سطح غواصة يو إس إس ديلاوير، 7 آذار/مارس 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت البحرية الأميركية السبت بدء تشغيل غواصتها الهجومية الثامنة عشر من الجيل الجديد، يو إس إس ديلاوير، دون تنظيم حفل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الجيش الأميركي في بيان "رغم إلغاء الحفل التقليدي لأسباب تتعلق بالصحة العامة والقيود المفروضة على التجمعات العامة، تسلّمت البحرية الأميركية يو إس إس ديلاوير إداريا ووضعتها في الخدمة العادية".

ويو إس إس ديلاوير غواصة من فئة "فيرجينيا"، أحدث جيل من الغواصات الهجومية في الأسطول الأميركي، وقد بدأ بناؤها منذ ستة أعوام.

وهي غواصة متعددة المهام تعمل بالطاقة النووية وتحمل صواريخ بحر-بر وقادرة على أداء مهام مراقبة واستطلاع وهجوم.

© 2020 AFP