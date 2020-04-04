البرلمان التونسي يصادق على قانون يمنح رئيس الحكومة صلاحيات مؤقتة لمجابهة فيروس كورونا

صادق البرلمان التونسي السبت على قانون من شأنه أن يعزز مؤقتا صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي صار بإمكانه إصدار مراسيم لمدة شهرين، وذلك بهدف الإسراع من تبني التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وتداعياته في البلاد.

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بهدف إحتواء أزمة تفشي فيروس كوفيد-19، صادق السبت 178 نائبا في البرلمان التونسي من أصل 217، خلال جلسة جرت عبر خاصية الفيديو، على تسيير قانون من شأنه أن يعزز صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بشكل مؤقت ليكون بإمكانه إصدار مراسيم لمدة شهرين.

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وكان رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ قد أعلن الخميس الماضي أمام البرلمان، في إطار جلسة حوار حول الوضع الصحي بالبلاد، إن تفعيل الفصل 70 من الدستور لا يعني افتكاك السلطة خصوصا وأن كل التدابير والمراسيم التي سيتم اتخاذها هي لغرض مجابهة أزمة وباء كورونا.

900 مليون دولار

ولمواجهة الأزمة أعلنت الحكومة عن جملة من الإجراءات والقرارات خصصت لها ميزانية بقيمة 2500 مليون دينار (نحو 900 مليون دولار). العديد من هذه الإجراءات تستوجب المرور عبر البرلمان من أجل إرسائها، لكن المؤسسة النيابية تشهد بدورها عطلا في أشغالها بسبب الظرف الوبائي.

وكان الفخاخ قد قال في كلمته التي ألقاها الخميس إنه طلب تفويضا من مجلس نواب الشعب في إطار مسؤولية الحكومة اعتمادا على الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن عليها حماية كرامة الذات البشرية.

فرانس24/ أ ف ب

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