الصين تعلن الحداد وتنكس الأعلام في سائر أنحاء البلاد تكريما لضحايا فيروس كورونا

نكست الصين السبت الأعلام وأعلنت الحداد تكريما لضحايا فيروس كورونا الجديد الذين تجاوزوا الثلاثة آلاف وفق الأرقام الرسمية. وعلى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي دوت الصافرات في أنحاء البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكّان في العالم. وأطلق سائقو السيّارات والقطارات والقوارب أبواقهم احترامًا لذكرى المتوفين.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الصين السبت يوم حداد على آلاف الضحايا الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا الجديد وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.

وفي الصين لقي 3326 شخصًا على الأقل مصرعهم بسبب الوباء.

وعند الساعة 10,00 بالتوقيت المحلّي (02,00 بتوقيت غرينتش)، دوّت الصافرات في أنحاء البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكّان في العالم. وأطلق سائقو السيّارات والقطارات والقوارب أبواقهم احترامًا لذكرى المتوفّين.

وفي مدينة ووهان (وسط) البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة والتي انطلق منها الوباء وسَجّلت معظم حالات الوفاة، تجمّع موظّفون يعملون في الحقل الطبّي لإحياء ذكرى الضحايا.

واجتمع الرئيس شي جين بينغ مع القادة الشيوعيين الرئيسيين الآخرين في المجمع الضخم في بكين الذي يضم مقر السلطة، وفقا لصور بثها التلفزيون الوطني، كما تم تنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد.

وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم

فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك