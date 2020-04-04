المفوضية الأوروبية ترجح إجلاء مهاجرين قاصرين من اليونان الأسبوع المقبل

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برلين (أ ف ب)

أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبّية أورسولا فون دير لاين الجمعة أنّ أطفالًا مهاجرين موجودين حاليًا في اليونان سيتمّ استقبالهم "على الأرجح" الأسبوع المقبل في اللوكسمبورغ، في وقتٍ تتوالى الدعوات إلى إخلاء المخيّمات التي لا تتوافر فيها الشروط الصحّية.

وقالت فون دير لاين لقناة "زد دي إف" الألمانيّة إنّ الأمر يتعلّق بـ"1600 قاصر غير مصحوبين (...). ستذهب دفعة أولى الأسبوع المقبل على الأرجح إلى اللوكسمبورغ".

وأشارت إلى أنّ "ثماني دول أعلنت استعدادها" لرعاية هؤلاء.

وكانت المفوّضة الأوروبية للشؤون الداخليّة يلفا جوهانسون أوضحت الخميس أنّ الدول التي تطوّعت إلى جانب اللوكسمبورغ لاستقبال هؤلاء الأطفال، هي ألمانيا وفرنسا والبرتغال وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وايرلندا.

وتابعت فون دير لاين "إنّنا ممتنّون للغاية" لأنّ هذه الدول وافقت على الاهتمام بهؤلاء الأطفال، من دون أن تُحدّد عدد القاصرين الذين سيُرسلون إلى اللوكسمبورغ.

ودعت منظّمات غير حكوميّة في الأيام الأخيرة إلى إخلاء المخيّمات المكتظّة في جزر بحر إيجه، بسبب تفشّي الفيروس.

وقالت فون دير لاين إنّ انتشار كوفيد-19 في تلك المخيّمات ليس سوى "مسألة وقت".

وحذّرت لجنة الإنقاذ الدولية الأربعاء من أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يتفشى بسرعة في مخيمات اللاجئين والنازحين المكتظة بشدة في بعض دول العالم أكثر من أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء.

© 2020 AFP