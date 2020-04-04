تشافي يتبرع بمليون يورو لاحد مستشفيات برشلونة

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مدريد (أ ف ب)

تبرع نجم الكرة الاسبانية السابق ومدرب نادي السد القطري الحالي تشافي هرنانديز وزوجته نورية كونيليرا بمبلغ مليون يورو الى مستشفى العيادة الطبية في برشلونة، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد كما اعلن المستشفى السبت.

وقال المستشفى في حسابه على تويتر "تبرع تشافي هرنانديز وزوجته نورية بمبلغ مليون يورو لمواجهة وباء "كوفيد-19". سويا سنصل!".

وقال تشافي في مقطع مصور على الفيديو بثه الموقع الرسمي للمستشفى الكاتالوني "نساند انا ونورية المعركة ضد فيروس كورونا التي يقودها مستشفى العيادة الطبية في برشلونة. بفضل الهبات التي يحصل عليها المستشفى، قام بشراء المعدات اللازمة لعلاج المصابين والخاصة بالعاملين في القطاع الصحي لديه".

وانضم تشافي من خلال هذا التبرع الى مبادرات العديد من الرياضيين في اسبانيا وبينهم نجم برشلونة ليونيل ميسي ومدرب مانشستر سيتي الانكليزي راهنا وبرشلونة سابقا بيب غوارديولا، نجم كرة السلة باو غاسول واسطورة كرة المضرب رافايل نادال بعد قيامهم بالتبرع من اجل مكافحة الوباء الذي حصد اكثر من 124 الف شخص حول العالم حتى اليوم، بينهم 11744 في اسبانيا وحدها التي باتت بعد ايطاليا، ثاني دولة من حيث عدد الضحايا.

© 2020 AFP