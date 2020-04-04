تعزيزات أمنية ونقاط مراقبة بكامل فرنسا لمنع التنقل مع بدء العطلة المدرسية

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مع بدء العطلة المدرسية في فرنسا، كثفت السلطات تعزيزاتها الأمنية عبر كامل تراب البلاد خشية عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي المفروض للتصدي لتفشي فيروس كورونا. وقد ارتفع عدد الوفيات إلى 6507 فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 64338.

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عززت السلطات الفرنسية إجراءاتها الأمنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لا سيما مع بدء العطلة المدرسية في البلاد.

وقد شهدت البلاد ارتفاعا في عدد الوفيات إلى 6507 مع تسجيل 588 وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وبهذه الحصيلة تجاوزت فرنسا عدد الوفيات في الصين بؤرة تفشي الوباء.

وأعلن وزير الداخلية كريستوف كاستنير عن نشر مئة وستين ألف شرطي ودركي في نقاط مراقبة عبر كامل تراب الجمهورية.

ويشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 64338 من 59105 في فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

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