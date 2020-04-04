دونالد ترامب يقيل مسؤولا في الاستخبارات لعب دورا في اتهامه في مجلس النواب

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة المفتش العام لأجهزة الاستخبارات مايكل أتكينسون الذي لعب دورا في اتهامه في مجلس النواب، وفق رسالة وجهها ترامب إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أشار فيها إلى أنه فقد ثقته فيه.

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أعلن دونالد ترامب الجمعة أنه أقال مسؤولا في الاستخبارات لعب دورا أساسيا في الشكوى التي أدت إلى اتهام الرئيس الأمريكي في مجلس النواب. وفي رسالة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ كتب ترامب أنه فقد الثقة في مايكل أتكينسون المفتش العام لأجهزة الاستخبارات.

وتضمنت رسالة الرئيس الأمريكي وجهها إلى السناتورين الرئيسيين في اللجنة الجمهوري ريتشارد بور والديموقراطي مارك وورنر إنه "من الضروري أن أثق بالكامل في الموظفين الذين يعملون مفتشين عامين".

وتابع ترامب "لم يعد الأمر كذلك مع المفتش العام الحالي"، بدون أن يذكر أسباب ذلك.

وكان أتكينسون (55 عاما) أشرف على إعداد شكوى المبلغ المجهول الذي أكد أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية في مخالفة للقانون الأمريكي، ثم قام بتسليم الشكوى في آب/أغسطس 2019.

ويذكر أن هذه الشكوى شكلت أساسا لإجراءات اتهام ترامب التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب.

واتهم الديموقراطيون ترامب بأنه علق مساعدة عسكرية لأوكرانيا لإجبار كييف على إعطائه معلومات تضر بجو بايدن نائب الرئيس السابق وخصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفى ترامب وزيلينسكي أن يكون اتصالهما شهد أي ضغط على أوكرانيا من قبل الرئيس الأميركي.

وشهد أتكينسون شهد أمام لجنة مجلس النواب التي حققت في معلومات المبلغ بينما كان البيت الأبيض لا يريد أن يتم استجواب أعضاء في الإدارة.

وتمت تبرئة ترامب في نهاية المطاف في القضية التي حسمها مجلس الشيوخ حسب الدستور الأميركي حيث يهيمن الجمهوريون.

فرانس24/ أ ف ب

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