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فرنسا: تحاليل للدم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

للتخلص من شبح الإصابة بفيروس كورونا وتفادي حالات القلق، يقبل فرنسيون على إجراء فحص كوفيد-19 حتى لو لم تظهر عليهم أعراضه. ويصل سعر الفحص في فرنسا إلى 50 يورو وعلى غير المعتاد لا تعوضه وزارة الصحة في حال عدم معاناة صاحب الفحص من أمراض مزمنة أو أعراض للفيروس التاجي. وهناك نوعان من الفحوصات، الأول فحص الدم، وهو يعمل على الكشف عن وجود أجسام مضادة للفيروس في الدم وبالتالي يعني وجود إصابة وهو الفحص الأدق، وفحص آخر يتم عن طريق أخذ عينه من مخاط الأنف وهو الاختبار الأسرع. وسبق وتم استخدام الفحصين في الصين وأثبتا فعاليتهما بنسبة 90%.