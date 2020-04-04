فرنسا تسجل 441 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7560 منذ ظهور الوباء

طاقم طبي يعتني بمريض مصاب بـكوفيد-19 على متن قطار TGV عالي السرعة طبي في محطة السكة الحديد في ستراسبورغ، فرنسا ، 3 أبريل/ نيسان 2020.

سجلت فرنسا السبت 441 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لتصل الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات 7560 منذ تفشي الوباء على أراضيها. وتحصي حصيلة السبت تراجعا طفيفا مقارنة بأمس الجمعة حيث تم تسجيل 588 حالة وفاة. كما يصل عدد المتوفين في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الصحية الاجتماعية منذ بدء الأزمة إلى 2028.

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أحصت فرنسا وفاة 7560 شخصاً جراء فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بعد تسجيل السبت 441 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة وهو عدد أقل من الرقم القياسي المسجل الجمعة (588 وفاة).

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون لصحافيين إن هذا العدد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 7560 منذ بدء تفشي الوباء، بينهم 5532 وفاة في المستشفيات و2028 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الصحية الاجتماعية.

أكثر من 68 ألف إصابة

وأشار سالومون إلى أن هناك حالياً 28143 شخصاً مصاباً في المستشفيات في فرنسا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 68605 في جميع أنحاء البلاد.

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وتفرض فرنسا إغلاقاً منذ 17 آذار/مارس في محاولة للحدّ من انتشار الوباء، ولا تسمح بالخروج من المنازل إلا للضرورة مع وجوب تبرير الخروج بتصريح موقّع.

انخفاض بطيء

وقال سالومون في مؤتمر صحافي "لم يكن لدينا قبل هذا المساء، هذا العدد من المرضى في أقسام الإنعاش"، مع 6838 مصاباً بحال خطيرة.

وأشار إلى أن "هناك انخفاضاً بطيئاً في ارتفاع" الأعداد معتبراً أنه "خبر سار للعاملين في مجال الرعاية الطبية".

وتابع "نحن في بداية الفترة التي يمكننا خلالها تقييم تأثير العزل" داعياً إلى عدم "التراخي في الجهد".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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