فرنسا: مقتل شخصين وجرح آخرين في اعتداء بالسكين في جنوب شرق البلاد

أسفر اعتداء بالسكين صباح السبت في رومان-سو-ايزير بجنوب-شرق فرنسا عن مقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة. وقد تم توقيف المشتبه به فيما تولت الشرطة الجنائية في ليون التحقيق.

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قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في اعتداء بالسكين صباح السبت في رومان-سو-ايزير بجنوب-شرق فرنسا، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.

ووفق مصدر قريب من التحقيق فقد اعتدى المشتبه به على عدة أشخاص في متجر في الشارع قبل أن يتم توقيفه. ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وتولت الشرطة الجنائية في ليون التحقيق، وتقيّم النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب الوضع "حالياً" لمعرفة إذا ما كانت ستتولى القضية.

فرانس24/ أ ف ب

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