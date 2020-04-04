فيروس كورونا: الولايات المتحدة تسجل 1480 وفاة خلال 24 ساعة في أسوأ حصيلة يومية في العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت بين الخميس والجمعة أسوأ حصيلة وفيات يوميّة في العالم بسبب فيروس كورونا الجديد منذ بدء انتشار الجائحة. حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7406.

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سجلت الولايات المتحدة بينَ الخميس ومساء الجمعة 1480 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا الجديد، استنادًا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة تُسجل في أيّ بلاد.

ومع 1480 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.

ووفق توقعات البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

والجمعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

فرانس24/ أ ف ب

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