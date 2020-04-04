قتيلان في اعتداء بالسكين في جنوب شرق فرنسا

جيف باشو ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

رومان-سور-ايزير (فرنسا) (أ ف ب)

قتل رجل شخصين وتسبب بجرح أربعة آخرين في اعتداء بالسكين صباح السبت في وسط رومان-سور-ايزير بجنوب-شرق فرنسا، في خضم فترة العزل جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واعتدى المهاجم المشتبه به الذي اعتُقل نحو الساعة 11,00 ت غ ويقدّم نفسه على أنه لاجئ سوداني، على عدة أشخاص في فرن ومتجر للتبغ وفي الشارع، وفق ما أفاد مصدر قريب من التحقيق وكالة فرانس برس.

وأُصيب ثلاثة من بين الجرحى الأربعة بجروح بالغة، وفق المصدر نفسه. وكانت حصيلة أولى أفادت عن سقوط سبعة جرحى، أحدهم بين الحياة والموت.

وقال المصدر إن المهاجم المولود عام 1987، غير معروف من جانب أجهزة الشرطة الفرنسية بالهوية التي قدّم نفسه بها.

وتولت الشرطة الجنائية في ليون في شرق البلاد، التحقيق. وتقيّم النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب الوضع "حالياً" لمعرفة إذا ما كانت ستتولى القضية.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت تعيش فرنسا تحت تهديد إرهابي مستمرّ منذ موجة الاعتداءات الجهادية غير المسبوقة التي بدأت في العام 2015.

وخلال أربع سنوات، أسفرت الاعتداءات في فرنسا عن مقتل حوالى 256 شخصاً. في المجمل، تمّ إحباط 60 اعتداء من العام 2013.

ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 6500 شخصاً في البلاد.

© 2020 AFP