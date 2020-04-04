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لوس انجليس (أ ف ب)

سيكون اسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت على رأس لائحة من المكرمين لدخول قاعة مشاهير كرة السلة لعام 2020.

ولقي كوبي،الفائز بالدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين مصرعه في حادث تحطم طائرته اواخر كانون الثاني/يناير الماضي، وسيكون الى جانب مكرمين اخرين في قاعة المشاهير "نايسميث ميموريال" في 29 اب/اغسطس المقبل.

ومن ابرز المكرمين ايضا نجم سان انتونيو السابق تيم دنكان الفائز بلقب افضل لاعب في الدوري الاميركي لكرة السلة ثلاث مرات، كيفن غارنيت صاحب خمس عشرة مشاركات في مباراة كل النجوم وامضى معظم مسيرته في صفوف مينيسوتا تمبروولفز، والمدرب رودي توميانوفيتش بطل الدوري مرتين في صفوف هيوستن روكتس منتصف التسعينات. بالاضافة الى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة باتريك باومان المتوفي جراء ازمة قلبية عام 2018 بعمر 41 عاما.

وقال المدير التنفيذي لقاعة المشاهير جون دوليفا "جيل 2020 هو من دون ادنى شك احد الاعظم على مر التاريخ بفضل الموهبة والتأثير الاجتماعي اللا حدود له".

واضاف "فقدت اسرة كرة السلة خلال عام 2020 اكثر من ايقونة بشخص مفوض رابطة الدوري الاميركي ديفيد شتيرن وكوبي براينت بالاضافة الى توقف نشاط اللعبة بسبب فيروس كورونا".

وتابع "نشكر جيل 2020 لكل ما قاموا به للعبة كرة السلة ونتطلع قدما للاحتفال بهم في اب/اغسطس".

وصٌدم عالم كرة السلة بوفاة كوبي براينت في حادث تحطم هليكوبتر وادى الى مصرع ابنته جانا وسبعة اخرين.

كما توقف نشاط الدوري الاميركي حتى اشعار اخر بسبب تفشي وباء "كوفيد19".

© 2020 AFP